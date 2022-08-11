Проблема одной тысячи дольщиков была решена в Новосибирской области в первом полугодии 2022 года

Как рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что власти Новосибирска планируют предоставить жилье и компенсацию всем обманутым дольщикам к 2024 году.

По итогам 2021 года пострадало 4 186 человек, что в общей сложности составляет 4,8 млрд рублей. По итогам 2021 года пострадало 4 186 человек, т.е. Долги перед предпринимателями на общую сумму более 220 млн руб.

По исполненным государственным и муниципальным контрактам выплачено почти 122 млн рублей задолженности по зарплате. Уровень безработицы снизился с 2,7% до 1,2%. Бюджетные и управляемые организации погасили просроченную задолженность по коммунальным услугам на общую сумму более 400 млн. рублей.