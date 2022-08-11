Мнение: Следует ли запретить грузовикам идти на обгон?

С одной стороны, дальнобойщиков тоже можно понять. Если постоянно выезжать на встречку, обгоняя другие фуры, можно сэкономить немного времени. То есть или закончить рабочий день на полчаса раньше, или заработать дополнительные 300 рублей, для шофёра отнюдь не лишние.

С другой стороны, идущая на обгон фура в лучшем случае крадёт время у других участников дорожного движения, которые вынуждены ждать, пока та завершит манёвр, а в худшем случае создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Вот что об этом думает читатель Алексей:

…проблема эта называется дальнобойщики-убийцы. Речь идет о ситуации, когда фура выезжает на встречную полосу для обгона. Машинам, которые находятся на полосе встречного движения, приходится проявлять чудеса выдержки и маневрирования, чтобы избежать лобового столкновения. Количество подобных видео с регистраторов увеличивается год от года.

В основном водители уходят от столкновения на обочину, но сделать это возможно далеко не везде и не всегда. Не везде есть обочина достаточной ширины, а даже там, где она есть, возникает высокий риск ухода автомобиля в занос, сваливания в кювет со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, подобный уход от столкновения требует значительного опыта, выдержки, а зачастую и просто везения. Да и в автошколе никто не учит как уходить от лобового столкновения.

Больше всего людей гибнет при ДТП именно при лобовом столкновении. Но если при выезде на встречку легкового автомобиля есть ещё хоть какие-то шансы избежать столкновения (легковой автомобиль быстрее останавливается) или отделаться ушибами, синяками и переломами, но выжить, то в случае лобового столкновения легкового автомобиля с фурой шансов выжить [у тех, кто сидит в легковом автомобиле] практически нет.

Большинство комментаторов под подобными видео проклинает водителей фур и призывает сделать с ними что-то плохое. На этом все и заканчивается, комментаторы пар выпустили, успокоились и забыли до следующего случая.

С этим надо что-то делать, поскольку каждая поездка по загородной трассе превращается в русскую рулетку из серии доедешь или не доедешь.

Понятно, что желательно ставить разделительные барьеры, чтобы физически не допускать возможности выезда на встречку, но сделать это быстро на тысячах километрах дорог нашей страны не представляется возможным.

Поэтому я бы предложил организационное решение — внести в ПДД пункт, полностью запрещающий водителю фуры выезд на полосу встречного движения, вне зависимости от разметки и знаков, во всех случаях, кроме обгона тихоходного транспорта типа трактора и т.д. и кроме объезда препятствия.

Также я бы значительно ужесточил наказание за выезд на встречную полосу, когда по ней движутся другие машины, за обгон на подъеме, обгон в слепом повороте. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, позволяющие принимать записи с регистраторов как доказательство создания опасной ситуации на дороге.

Я считаю что подобные маневры типа «обогнал на грани и вернулся в свою полосу буквально перед капотом встречного автомобиля» должны расцениваться как покушение на убийство и наказываться соответствующим образом — значительным денежным штрафом от 150 тысяч рублей или лишением прав на срок 1 год с обязательной пересдачей ПДД.

Какое ваше мнение по этому поводу? Как следует действовать, чтобы переломить ситуацию и люди перестали гибнуть во время спокойной поездки по загородному шоссе?