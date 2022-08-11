Образовательные программы и занятия с психологами: как пройдет новый сезон “Московского долголетия”

В летнее время акцент сделан на занятиях на свежем воздухе. Осенью москвичам старшего возраста предложат вернуться к образовательным программам, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в сентябре будет расширен список групп, где участники “Московского долголетия” смогут пройти обучение по программам цифровой и финансовой грамотности. Актуальные темы подготовят столичный Департамент финансов, Роспотребнадзор, городские вузы, “Серебряный университет”, “Сбер” и другие организации.

Членами цифрового сообщества Москвы являются около миллиона горожан старше 55 лет. Занятия помогут им освоить последние тренды и поддержать цифровую грамотность.

“Помимо этого, мы добавим в новом сезоне мероприятия и занятия, направленные на поддержание ментального здоровья, а с наступлением зимы после двух лет пандемии возобновятся тренировки по катанию на лыжах и коньках”, – рассказала заммэра.

Также в новом сезоне москвичи старшего возраста поучаствуют в мероприятиях по поддержанию ментального здоровья. Занятия проведут профессиональные психологи.

Кроме того, запланирована обширная развлекательная и творческая программа. До конца сентября в рамках “Московского долголетия” пройдет фестиваль с вокальными и танцевальными конкурсами, будут работать две творческие лаборатории – “Мастерская дизайнеров” и “Мастерская художников”.

Напомним, что в Москве действует 52 центра “Московское долголетие”. К концу 2022 года их будет более 70.

Программа “Московское долголетие” действует с 2018 года. За это время создано свыше 1,5 тысячи групп по интересам.