 

Образовательные программы и занятия с психологами: как пройдет новый сезон “Московского долголетия”

11.08.2022, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В летнее время акцент сделан на занятиях на свежем воздухе. Осенью москвичам старшего возраста предложат вернуться к образовательным программам, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в сентябре будет расширен список групп, где участники “Московского долголетия” смогут пройти обучение по программам цифровой и финансовой грамотности. Актуальные темы подготовят столичный Департамент финансов, Роспотребнадзор, городские вузы, “Серебряный университет”, “Сбер” и другие организации.

Членами цифрового сообщества Москвы являются около миллиона горожан старше 55 лет. Занятия помогут им освоить последние тренды и поддержать цифровую грамотность.

“Помимо этого, мы добавим в новом сезоне мероприятия и занятия, направленные на поддержание ментального здоровья, а с наступлением зимы после двух лет пандемии возобновятся тренировки по катанию на лыжах и коньках”, – рассказала заммэра.

Также в новом сезоне москвичи старшего возраста поучаствуют в мероприятиях по поддержанию ментального здоровья. Занятия проведут профессиональные психологи.

Кроме того, запланирована обширная развлекательная и творческая программа. До конца сентября в рамках “Московского долголетия” пройдет фестиваль с вокальными и танцевальными конкурсами, будут работать две творческие лаборатории – “Мастерская дизайнеров” и “Мастерская художников”.

Напомним, что в Москве действует 52 центра “Московское долголетие”. К концу 2022 года их будет более 70.

Программа “Московское долголетие” действует с 2018 года. За это время создано свыше 1,5 тысячи групп по интересам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.22 / Клавикут и пикси с прямой челкой: стрижки с подиума, которые скоро перейдут в повседневную жизнь

06.06.22 / Эмо-лето: обновленный тренд 2000-х возвращается, пора доставать из шкафа кеды и клетчатые юбки

10.09.21 / Намотайте на указательный палец: как влюбить в себя человека с помощью красной нити

06.08.22 / «Внешнеполитический алкоголик» Байден ведёт США к банкротству

02.03.22 / Мнение: О лишении Путина места России в Совбезе ООН

30.12.21 / Классическое, с золотыми пуговицами и укороченное: модные фасоны пальто в стиле милитари

13.12.21 / Мнение: Забытый СССР, советские герои-антигерои и нечитавшие продавцы

30.06.22 / Мнение: Новая сторублевка

23.06.22 / На площадках фестиваля “Модная столица” можно увидеть костюмы разных эпох

05.07.21 / Избиение пользователей портативных колонок приравняют к необходимой обороне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика