 

МИД: Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины

11.08.2022, 13:10, Новости дня
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Присоединившаяся к антироссийским санкциям Швейцария утратила свой нейтральный статус, поэтому не может представлять интересы Украины в России, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

По его словам, Швейцария уже давно интересовались мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», – передает ТАСС его сообщение.

Ранее представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, так как 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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