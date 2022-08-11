 

Мнение: Почему ДНР не спешит войти в состав России?

11.08.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава признанной Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин пока не знает о дате референдума о вхождении ДНР в состав России. Мол, не до референдумов пока. Мол, сейчас основные усилия направлены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума».

Денис Пушилин  какой-то чересчур осторожный. То ли дело некто Евгений Балицкий, которого называют «главой военно-гражданской администрации Запорожской области», который уже подписал распоряжение о проведении референдума о «воссоединении» региона с Россией.

Кто-нибудь может объяснить, чем самопровозглашенная ДНР отличается от Запорожской области? Почему в Запорожской области уже готовятся к референдуму, а в ДНР решили повременить входить в состав России? И это при том,что в ДНР еще до начала спецоперации уже пели о «возвращении домой». Когда в Запорожской области еще никто и думать не думал  о каких-то референдумах:

Фотография Дениса Пушилина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.21 / Как часто поливать свеклу в жаркую погоду: важно учесть 2 нюанса, чтобы не потерять урожай

16.02.22 / Союз, несовместимый с семейной жизнью: судьба Любови Толкалиной после расставания с Кончаловским

09.04.22 / Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память принца Филиппа необычным образом

20.12.21 / Маникюр цвета матча – горячий тренд декабря. Тенденции и идеи

02.11.20 / Европейцы начали заражаться новым штаммом коронавируса – «испанкой»

20.02.22 / Мнение: Манычский канал, белорусский порт под Петербургом и грязная Болгария

23.11.21 / Уилла Смита тошнило во время оргазма из-за переизбытка секса

19.09.21 / Трендовые длинные стрижки 2022, которые можно уже носить: как выбрать свою по типу волос

30.11.21 / Скандалы: Денег нет, но вы лечитесь

29.11.21 / Рейман Леонид Дододжонович

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика