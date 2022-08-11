Мнение: Почему ДНР не спешит войти в состав России?

Глава признанной Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин пока не знает о дате референдума о вхождении ДНР в состав России. Мол, не до референдумов пока. Мол, сейчас основные усилия направлены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума».

Денис Пушилин какой-то чересчур осторожный. То ли дело некто Евгений Балицкий, которого называют «главой военно-гражданской администрации Запорожской области», который уже подписал распоряжение о проведении референдума о «воссоединении» региона с Россией.

Кто-нибудь может объяснить, чем самопровозглашенная ДНР отличается от Запорожской области? Почему в Запорожской области уже готовятся к референдуму, а в ДНР решили повременить входить в состав России? И это при том,что в ДНР еще до начала спецоперации уже пели о «возвращении домой». Когда в Запорожской области еще никто и думать не думал о каких-то референдумах:

Фотография Дениса Пушилина отсюда

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