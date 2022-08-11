Мнение: Денежная аномалия

То, сколько платит РФ солдатам по так называемой СВО – это настоящая денежная аномалия, и я не устаю поражаться беспрецедентности такой щедрости. Надо понимать, что такого в истории России попросту не было НИКОГДА. В этом есть какое-то глобальное нарушение, слом психологии в руководстве путинского государства; пишут, что просто военнослужащим-контрактникам платят сегодня 200, а то и 300 тысяч рублей в месяц, за ранение – 3 млн. руб (!), хотя, конечно, более всего распиарены выплаты «за смерть» – 7 млн.

Факт тот, что этому просто нет никаких аналогов. Российское государство ВСЕГДА существовало по принципу «пролам денег не давать» («денег нет, но вы держитесь», в лайт-варианте) – и тут вдруг на тебе! Причем 300 тысяч платят, как я понимаю, даже рядовым. 5 тысяч долларов в месяц, по нынешнему курсу, хотя эта «конвертация» во многом условна. В любом случае – зарплата, особенно по меркам российской глубинки, невероятная. Скажем, если вдруг завтра СВО кончится, и, представим, армию распустят по домам, экс-контрактники поедут в свои родные Уссурийски и деревни Тамбовской области – где они найдут себе работу с хотя бы отдаленным подобием такой зарплаты? В России таких зарплат, даже уровня 200 тысяч, для работников массовых специальностей – просто нет. И уже одно это станет, так сказать, «продолжением ПТСР»

И это я еще не говорю про «7 млн. за смерть». Что за слом случился в психологии властей, что они просто предложили такие НЕСУРАЗНЫЕ (с их собственной точки зрения!) выплаты? В России даже за погибших в терактах, не говоря уж про погибших в авиакатастрофах, платят в разы меньше (в авиакатастрофах – 2 млн. руб.)

Вот для контраста – порядок цифр, на которые ОБЫЧНО готово расщедриться росгосударство для пролов, то есть для своего «массового сегмента населения». Обычное информационное сообщение:

«8 марта 2022 года Владимир Путин анонсировал новое пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из малоимущих семей. Для его назначения учитываются критерии нуждаемости: доходы и имущество. Размер пособия — 50,75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от степени бедности, в среднем — 6-12 тысяч рублей.

К 1 июня было подано 4,7 млн заявок, решения из них приняты по 4,5 млн — только 1,9 млн одобрены. Остальные 2,6 млн, то есть более половины заявок (57,5%), не прошли по разным причинам».

50,75% прожиточного минимума (подумай, какая точность!) – размер «нового пособия на детей», или 6-12 тысяч рублей. И то – большую часть заявок от семей с детьми недрогнувшей рукой отклонили, основная причина отказа – доходы на каждого члена семьи выше прожиточного минимума. Вот тут родное государство полностью узнаваемо! Даже жалкие 6 тысяч рублей на ребенка сто раз подумает, прежде чем дать – не разбалует ли такое богатство семью, чьи доходы чуть выше прожиточного минимума?!

И при этом – платят РЯДОВЫМ 300 тысяч! Из бюджета Минобороны! Не глядя! Фантастика.

Конечно, и при таких расходах бюджет РФ не треснет. Считаем условно, что на Украине примерно 200 тысячная группировка; если даже всем платят 300 тыс. в месяц, или 5 тыс. условных долл. в пересчете – получается аккурат 1 млрд. долл. в месяц, или 12 млрд. в год. А если даже предположить, что убьют всех поголовно, и за каждого придется отдать 7 млн. руб. – это будет 22 млрд. долл. «гробовых». В сумме – 34 млрд. долл. Сумма громадная, но для росбюджета вполне посильная, если правда, что начиная с марта Россия получает примерно миллиард евро В ДЕНЬ от продажи углеводородов. Всего месяц продаж газа и нефти на Запад – и всю группировку можно год оплачивать, а потом всю целиком и похоронить по заявленным расценкам! Денег определенно хватает.

Однако повторюсь– это всё вопиюще поперек психологии российского начальства. Кстати, тот же Стрелков и «военкоры», которые надрываются насчет немедленной мобилизации и военно-полевых судов – они ведь как раз выступают полностью в русле вековой государственной традиции в России; её суть – пусть люди умирают ЗАБЕСПЛАТНО. Стрелков, по сути, о бюджете заботится! Ведь понятно, что мобилизованным никто платить 300 тысяч не будет, они пойдут умирать как это принято на Руси – «за так».

Абсолютно непонятно, как и почему продолжается весь этот аттракцион невиданной щедрости.