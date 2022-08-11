Мнение: О границах будущей России… Чего она добьётся в итоге?

Один выдающийся государственный деятель современности, непревзойдённый мастер геополитических многоходовочек и бессменный национальный лидер уже третий десяток лет однажды пошутил — как всегда, удачно, — что «границы России нигде не заканчиваются». Лишь по причине традиционной медлительности Нобелевский комитет ещё не присудил за это «Великое географическое открытие» свою премию. Но ещё не вечер… ©

Для полноты картины осталось выяснить сущий пустяк. Где именно в будущем может закончиться «бесконечность» российских границ?

Тут нужно понимать одну вещь. Границы между странами, как правило, проведены не «просто так». Они либо совпадают с какими-то естественными преградами в виде рек, гор, озёр, ущелий и т.д., либо диктуются естественными причинами. Чаще всего — расселением с древних времён какого-либо «государствообразующего» народа. Который, в свою очередь, стремится занять местности с определёнными климатическими условиями, более всего соответствующими национальным традициям, опыту и характеру. То есть, границы климатических зон, территории преобладания определённых почв и т.п. служат не менее естественными рубежами, чем горные вершины и речные глубины.

Конечно, из этих правил есть исключения. Англичанам, например, удалось провести границы своих бывших колоний несколько произвольно и подчас весьма прямолинейно. Однако во многих случаях это породило межгосударственные конфликты, длящиеся и по сей день — пример Индии с Пакистаном тут весьма нагляден. Как и арабов, много лет пытающихся исправить английскую «картографию». А там, где явных конфликтов нет, пограничные линии скорее всего проведены по какой-нибудь пустыне…

Тут самое время привести несколько неоспоримых фактов из климатологии с географией. Так, нулевая изотерма января (ноль градусов средней температуры второго месяца зимы) совсем неплохо делит Европу на Западную и Восточную. Англия и Франция имеют зимой выше нуля, Скандинавия и Польша — ниже. Что ещё интересно, та же нулевая изотерма делит #США на Север и Юг как раз по границе, по которой они разделились во время Гражданской войны. А вот «традиционно русскими» являются земли, лежащие по восточную сторону январской изотермы минус восемь. Всё это — опыт истории.

Но это, конечно, ещё не всё. Есть три составляющие климата — достаточность влаги, длительность лета, суровость зимы. Январские изотермы «отвечают», понятное дело, за последнее. Но не только они определяют границы климатических зон и, соответственно, ареал расселения того или иного народа, его преобладающий род занятий и образ жизни. То есть, надо принимать во внимание также среднегодовую сумму осадков и ещё одну изотерму — июльскую (некоторые предлагают использовать вместо неё такой показатель, как «сумма летних температур», якобы точнее характеризующий летний сезон с точки зрения сельского хозяйства, но разница непринципиальна). Южные границы России за «небольшими исключениями» на юго-западе установились по изотермам +20 °С и +24 °С.

Ну и всё это определяет климатическое зонирование российской территории.

Вот по границам климатических зон и могут при определённом раскладе пройти новые рубежи России. Под влиянием «внешних факторов», но также и в силу стремления к естественному состоянию на основе климата.

Теоретически три сценария возможны.

В максимальном #Россия «съёживается» до более-менее климатически благоприятных зон, при этом удерживая за собой ресурсно богатую Западную Сибирь — в этом случае её восточная граница пройдёт, вероятно, по Енисею с небольшими «заходами» в Норильск и Салехард. Восточная Сибирь и Дальний Восток в этом случае уходят под «протекторат» Китая.

Средний вариант подразумевает, что и кладовые Западной Сибири в основном отпадут, то ли уйдя «на волю», то ли также став полным вассалитетом КНР, но при этом Русский Север в силу исторических причин, побеждающих климатические, остаётся частью России. Которая сохранит за собой и Кольский полуостров, и условно-благоприятную климатическую зону от Архангельска до Горного Алтая.

Наконец, в минималистическом варианте Прекрасная Россия Будущего «скукоживается» почти что до Московии, теряя и выход к Белому морю, и «ржавый пояс» от Уфы до Барнаула, однако, вероятно, сохраняя небольшой промышленный кластер в Поволжье: АвтоВАЗ — наше всё… Зато сплошь — зона максимально комфортного в нынешней РФ климата с перспективой его улучшения к середине века, вплоть до возможности выращивать виноград и персики в Подмосковье и Твери. И это, конечно, будет уже страна постиндастриала, урбанизма и прочих достижений цивилизации (если сумеет их сохранить за годы предстоящих испытаний).

Может, это и есть — тот самый «секретный план», который уже начал претворяться в жизнь?

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