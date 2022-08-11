Мнение: Отказ от нормы

Один из признаков выхода системы в состояние «разноса» становится война внутри правящих группировок. Причем не обычная грызня в рамках существующих правил (или понятий для мафиозной системы, как российская), а вне этих правил и понятий. Синхронно с разницей буквально в день произошли два любопытных события, в США и в России.

Впервые в истории США с обыском и перспективой уголовного преследования пришли к бывшему президенту Трампу. Ничего не нашли, но на допрос всё равно вызвали. У всего есть конкретная текущая причина, и в случае с Трампом она, что называется, на ладони: Трамп публично обозначил свои претензии на Белый дом, и у него, конечно, есть шанс. Пока это обсуждать нет смысла, но если Трамп не получит поддержку в республиканской партии, у него хватит энергии пойти независимым кандидатом. И стоит сказать, что даже такая перспектива крайне нервирует американский истеблишмент, так как в нынешней обстановке возможно если не всё, то многое. Никто особо не предполагал и в 16 году, что победит Трамп — просто в силу его маргинального статуса среди американской элиты. Экспериментировать в 24 году никому не хочется. Поэтому возник беспрецедентный случай, как в какой-нибудь Южной Корее, когда к бывшему президенту пришли агенты спецслужб. В Штатах, где право прецедентное, это может аукнуться в будущем — но элиты решают крайне сложную текущую задачу, и ничего другого придумать не смогли.

Парадокс, но традиции убивать президентов в США есть, а вот арестовывать — нет. Уточню, что экс-президент остается пожизненно носить звание президента Соединенных Штатов.

В России произошло схожее событие, хотя, конечно, куда как меньшего масштаба. Арестованы некие журналисты телеграм-каналов по банальному обвинению в вымогательстве у серьезных людей. Информационное киллерство и шантаж — не сказать, что совсем эксклюзивные профессии. Есть два основных направления такой деятельности — взять оплаченный заказ на конкретного человека или структуру или собрать материал и предложить его выкупить. Первым промышлял Навальный, второй сюжет известен еще по «Золотому теленку». Арестованные вчера дамы — косплейщицы именно Остапа Сулеймана Ибрагима Берта Мария Бендер-бея. Нюанс в том, что арестованные были прямо связаны со структурой небезызвестного Евгения Пригожина, и похоже, что произошедшее было большой неожиданностью в первую очередь для этой структуры.

Положение Пригожина в иерархии таково, что пойти на прямой конфликт с ним могут очень немногие. А в данном случае совершенно неважно: работали ли косплейщицы по редакционному заданию или взяли работу на дом. Понятия Мафия стейт таковы, что без согласия босса трогать его персонал не принято. Особенно в такой внезапной и грубой форме. Повторюсь: даже если девушки решили подзаработать на стороне.

Понятно, что особое положение структур Пригожина не нравится многим, и подковерная возня за балансы — дело рутинное. Прямо сейчас в Санкт-Петербурге идет вялая возня между названными структурами и петербуржской мэрией. Возня — но в рамках действующих понятий. Никого не кладут лицом в асфальт, не волокут в суд и не устраивают показательные расправы — а расправа уже обещана, причем в крайне недвусмысленной форме.

Такой жесткий ход диктует две формы ответа: сдать своих людей без боя или наоборот — сделать всё, чтобы вытащить их. А уж потом разобраться с ними в тихой семейной обстановке. Сдать подчиненного — дело крайне щепетильное. Оно ставит под сомнение статус босса. Ввязываться в драку на условиях противника — возможно потерять еще больше.

Проще говоря — несмотря на весьма банальную внешне историю, отклонение от принятых ранее норм и правил довольно серьезно.

Почему на эти ва случая стоит обратить внимание? Потому что нормально работающая система всегда имеет механизмы, которые следят за исполнением существующих правил и понятий. В разных системах они выглядят по-разному, но как только они перестают работать или работают со сбоями — это говорит об очень тяжелом внутреннем кризисе всей системы, так как без норм и правил она очень быстро начинает «флуктуировать». Отклонения от нормы неизбежно будут множиться и расти — как по частоте, так и по амплитуде.

США находятся в стойком несбалансированном противоречии, выход из которого иначе, чем через гражданский конфликт, уже не просматривается. У этого конфликта были очень серьезные перспективы в 20 году, однако ему не хватило организующей составляющей. Но это совершенно не означает, что противоречие само собой разрешилось. Напротив: чем дольше оно развивается, тем более тяжелым конфликтом в итоге оно обернется. Умные люди в таких случаях прибегают к так называемому «встречному палу», давая конфликту вспыхнуть где-то на периферии, сбрасывая в него горючий материал и существенно понижая социальную температуру. Такой метод не разрешает исходное противоречие, но позволяет избежать переформатирования системы, так как такой конфликт всегда носит характер системного и разрешает противоречие через переход к принципиально новой социальной системе.

Пример таких умных людей — египетские генералы-фелюли, которые могли задавить революцию 11 года, и она почти выгорела, но генералы вынудили уйти в отставку президента Мубарака, позволили прийти к власти революционерам и дали им совершить все мыслимые ошибки, после чего вернули власть и задавили актив революции настолько, что сейчас положение Египта куда как хуже, чем перед событиями 11 года, но нет революционного топлива — выгорело. Система устояла. Понятно, что через какое-то время всё повторится, но это будет еще нескоро. В США таких умных, как ни странно, в 20 году не нашлось. А значит — противоречие остается, оно усугубляется, а вот конфликтный материал никуда не делся. Он ждет.

Поэтому для США весьма плохой знак — слом (или недееспособность) механизмов, поддерживающих действующие правила. Если бы Трампа застрелил какой-нибудь террорист или стрелок-одиночка — это было бы печально, но в рамках, а вот обыск и перспектива уголовного преследования — вопиющее их нарушение.

В России отход от негласных воровских понятий в правящей среде тоже ничего хорошего не означает. Ничего хорошего, конечно, для режима. По идее, эту ситуацию должен теперь исправлять верховный босс, так как никакого другого механизма в мафиозной среде, кроме вердикта главного, нет. Собственно, это его основной функционал — арбитраж воровских кланов. Не исключу, что настолько грубый наезд на структуры Пригожина — это даже не про него, а про реакцию главного на произошедшее. Своеобразный стресс-тест, который позволит делать те или иные выводы.

Кирилл Еськов в своей книге «Удивительная палеонтология: история Земли и жизни на ней» говорит о четко выделенных стадиях фазового перехода, предполагая единство законов, определяющих ход и течение кризиса социальных и экологических систем.

Первое проявление кризиса – суверенизация системы. Каждый из отдельных блоков системы ведет себя так, чтобы сократить собственные издержки, пренебрегая общими издержками системы. Каждая из подсистем оптимизирует себя, пренебрегая интересами целого. Суверенизация приводит к росту напряжения в системе и вымыванию из нее наиболее развитых и специализированных видов (в биогеоценозах) или социальных групп (в социосистемах). При этом общие издержки системы по веществу, энергии, информации растут, а ее устойчивость падает.

Маркером суверенизации является осцилляции системы — резкий рост числа выбивающихся из нормы событий. Отклонения происходят и по амплитуде, и по частоте, и (если рассматривать систему не в виде проекции на плоскость, а в многомерном виде) по направлениям вдоль осей. Слом понятийного поля, отказ от правил — для социальной системы это очень серьезный знак приближения фазы перехода. Как у нагревающейся воды появление пузырьков пара сигнализирует о скором приближении к точке кипения (кстати, пузырьки пара в данном случае как раз и имеют описываемую природу)

Не стоит, конечно, делать далекоидущие выводы из двух вполне точечных событий. Но вот понимать природу подобных явлений очень даже нужно. Они выбиваются (и довольно сильно) из того, что обычно происходит, и именно поэтому на них стоило обратить внимание.

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