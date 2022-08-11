Назван тайный союзник России в НАТО

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11.08.2022, 12:00, Разное
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Недавно экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico рассказал, что у России есть союзники в Североатлантическом альянсе. По словам политика, симпатизирует РФ не только президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, но и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а также действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политолог Алексей Кочетков, комментируя статью Даалдера, назвал отношения Москвы и Анкары взаимовыгодным партнерством. Эксперт также согласился с тем, что Италия относится к России лучше, чем другие члены НАТО. Мол, Рим не в восторге от того, что что происходит между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Кочетков обратил внимание на благосклонную позицию Италии к РФ. Он считает, что, если подвернется удобный случай, итальянцы торпедирую антироссийские действия НАТО. По словам политолога, сейчас бизнес в Италии очень страдает из-за возникшего кризиса.

Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Церемония подписания документа прошла в Белом доме. До этого резолюция была одобрена верхней палатой конгресса США практически единогласно.


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