Худрук Левшин предложил Смольному не отвлекаться на собачий шум, а заниматься важными задачами

Художественный руководитель театра «Комедианты» Михаил Левшин раскритиковал инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова о штрафах для владельцев домашних животных, которые издают шум. По его словам, Смольный должен заниматься более важными задачами.

Собеседник подчеркнул, что губернатор и его команда изображают бурную деятельность на фоне целого ряда управленческих просчетов.

«Это больше похоже на какую-то имитацию активности, деятельности. Мне кажется, конечно, это странно, это, знаете, такая пародия», — сказал Левшин.

Напомним, Смольный во главе с Бегловым снова подвергся критике. Поводом стало предложение губернатора наказывать владельцев собак и кошек за лай, вой и мяуканье по ночам, а также в праздничные дни. Тем временем администрация Петербурга уже провалила мусорную и транспортную реформы. Город утопает в отходах, его заполонили крысы, а петербуржцы вынуждены ездить на работу и учебу в небезопасных автобусах, закупленных Смольным.