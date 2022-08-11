В МИД назвали фейком данные об «отправке добровольцев» из Северной Кореи для участия в СВО

Сообщения о том, что Северная Корея якобы предложила направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, являются фейками, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

«Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», – передает ТАСС его слова.

Нечаев также выразил убежденность, что боевых возможностей российских Вооруженных сил и войск Народных милиций ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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