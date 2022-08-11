 

В МИД назвали фейком данные об «отправке добровольцев» из Северной Кореи для участия в СВО

11.08.2022, 11:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщения о том, что Северная Корея якобы предложила направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, являются фейками, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

«Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», – передает ТАСС его слова.

Нечаев также выразил убежденность, что боевых возможностей российских Вооруженных сил и войск Народных милиций ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.20 / МВБ США предложило ужесточить правила выдачи виз журналистам

01.11.20 / В Минске задержали нескольких человек на акции оппозиции

26.08.21 / Британия и Австралия рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула

09.12.21 / В мире: Арест Эйхмана мог погубить МОССАД из-за жадности

31.12.20 / В Колумбии за год уничтожили 130 тыс. га плантаций коки – максимум за последние 12 лет

06.10.21 / Разумков оценил шансы Корниенко стать спикером Верховной Рады

17.01.21 / МИД заявил о готовности РФ к нормальному диалогу с США при Байдене

05.08.21 / Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат и передал государству

16.04.21 / Россия сократила вложения в госдолг США

12.03.21 / Песков сообщил об увеличении числа кибератак на сайт Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика