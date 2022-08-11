 

Мистификация века: создатели телескопа Джеймса Уэбба признались, что дорисовывали все снимки в фоторедакторе

11.08.2022, 11:33, Разное
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Вслед за сенсационным разоблачением мистификации со снимком кружка колбасы, который так называемый «учёный» Этьен Кляйн выдавал за фотографии поверхности звезды с телескопа Джеймса Уэбба, сами создатели устройства выступили с сенсационным заявлением. Оказалось, что они приукрашивали снимки, сделанные их устройством, используя для этого пиратскую копию Adobe Photoshop.

В частности, «сильно, даже слишком сильно отретушированным», по словам профессора Ричарда Ньюэлла, является фото туманности Киля, якобы сделанное телескопом. Из-за того, что на оригинальном снимке были плохо видны звёзды, а соринка на объективе замылила центральную часть изображения, учёным пришлось прибегнуть к фотокоррекции, чтобы создать более благоприятное общественное мнение о своём создании и не потерять доступ к грантам.

Оригинальное фото туманности было совмещено с фоновым изображением из компьютерной игры Stellaris, после чего прошло через ряд цветовых фильтров. Также вручную было дорисовано около полутора сотен звёзд – в результате картинка не казалась слишком скучной. Учёные принесли извинения за свои действия и пообещали в будущем использовать только лицензионную версию Photoshop.

– Нам очень жаль, что люди в интернете поверили, что телескоп в самом деле может делать такие красивые снимки, – написал в Facebook профессор Ньюэлл. – Мы всего лишь хотели показать , чего может достичь проект «Джеймс Уэбб» к 2100 или 2200 году, если финансирование не сократят. Да, мы взяли красивый фон из нашей любимой компьютерной игры и нарисовали звёзды там, где они должны быть. Но наука не стоит на месте, когда-нибудь такие снимки действительно станут возможны без всякой ретуши.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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