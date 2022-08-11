 

Министерство иностранных дел Китая: США стягивают силы, чтобы вызвать новый кризис в Тайваньском проливе

11.08.2022, 10:50, Разное
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Чтобы создать еще больший кризис в Тайваньском проливе, США расширяют свое военное присутствие. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ван И (член Госсовета КНР).
Во-первых, важно помнить, что Америка не смирится с поражением. Ван И заявил, что США хотят увеличить военное присутствие и разжечь пламя, чтобы эскалировать напряженность и создать новые кризисы большего масштаба.

Визит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, на Тайвань также был назван “политической провокацией и фарсом”. За последнюю неделю Китай провел ряд учений вдоль своей береговой линии в ответ на рост напряженности в Тайваньском проливе после поездок Пелоси в Тайбэй 2 и 3 августа.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит законодателя, третьего по рангу чиновника в правительственной иерархии США, состоится. 4 августа китайские военные начали широкомасштабные ракетные стрельбы в шести районах водных путей Тайваня. Хотя учения должны были завершиться в полдень воскресенья (07:00 по московскому времени), Министерство обороны Китая сообщило позже, что они будут продолжаться неопределенное время.


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