В Череповце состоялось открытие первой очереди реконструированного Шекснинского проспекта

После реконструкции в Зашекснинском районе Череповца открыта первая очередь Шекснинского проспекта. Проспект ведет к Архангельскому мосту через Южное шоссе. Здесь можно будет построить жилые кварталы, а также социальные объекты. Для регулярного движения транспорта он откроется с четверга. Сегодня 1,5 км Шекснинского проспекта [реконструировано] внесут существенный вклад в развитие как этого микрорайона [Зашекснинского], так и всего региона.

Сегодня, накануне Дня строителя, мы торжественно открыли Архангельский мост”, – сказал глава Минтранса. Он также отметил, что в этом году в РФ будет введено в эксплуатацию около 2 000 км федеральных дорог, что “изменит жизнь многих россиян”. В стране насчитывается 1 500 000 км дорог. 63 000 км – это национальные дороги, а 0,5 млн. км – региональные.

Виктор Перевалов был первым заместителем генерального директора ОАО “ВАД”. Он заявил, что первый этап реконструкции Шекснинского проспекта начинается от Рыбинской улицы и заканчивается Южным шоссе (объездной дорогой), по которому можно попасть на Архангельский мост. В настоящее время первый этап реконструкции Шекснинского проспекта завершен. Построена трехполосная дорога.

Выполнено благоустройство, строительство канализации, ливневой канализации, освещение и установка тепловых камер. На втором этапе будут построены совмещенная велосипедная и тротуарная дорожки и трехполосный местный проезд. Перевалов заявил, что основной проблемой было устройство газовых линий. Однако эта работа уже завершена. Первый этап реконструкции Шекснинского проспекта финансируется областью, что составляет почти миллиард рублей. Второй этап: инфраструктурный бюджетный кредит, по решению Президента России.

Это 1,8 миллиарда рублей, под 3% годовых. Мы закрыли этот проект финансово. К концу следующих лет у главы региона будет шесть полос движения, а к концу года – перекрытие.