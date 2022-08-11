В России могут повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

11 августа в Государственную Думу внесут законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Они уверены, что благодаря этому в России снизится уровень бедности, а также сгладятся последствия инфляции. Парламентарии предлагают повысить минимальный размер оплаты труда 1 января 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту, которая появилась у “Известий”, говорится о том, что МРОТ в РФ гораздо ниже, чем в Европе. А низкие показатели являются причиной дифференциации доходов граждан, развития теневой экономики и роста напряженности в обществе.

Эксперты скептически относятся к идее повышения МРОТ до 30 тысяч рублей. Они согласны с тем, что минимальный размер оплаты труда необходимо увеличить, однако повышение должно быть небольшим, иначе бизнес просто разорится.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Собянин повысил МРОТ в Москве на 10%. С 1 июня 2022 года он составляет 23 508 рублей. До этого минимальная зарплата в столице не была больше 21 371 рубля. Тогда же в городе вырос и прожиточный минимум. Подробнее о том писали “Дни.ру”.