 

В России могут повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

11.08.2022, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

11 августа в Государственную Думу внесут законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Они уверены, что благодаря этому в России снизится уровень бедности, а также сгладятся последствия инфляции. Парламентарии предлагают повысить минимальный размер оплаты труда 1 января 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту, которая появилась у “Известий”, говорится о том, что МРОТ в РФ гораздо ниже, чем в Европе. А низкие показатели являются причиной дифференциации доходов граждан, развития теневой экономики и роста напряженности в обществе.

Эксперты скептически относятся к идее повышения МРОТ до 30 тысяч рублей. Они согласны с тем, что минимальный размер оплаты труда необходимо увеличить, однако повышение должно быть небольшим, иначе бизнес просто разорится.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Собянин повысил МРОТ в Москве на 10%. С 1 июня 2022 года он составляет 23 508 рублей. До этого минимальная зарплата в столице не была больше 21 371 рубля. Тогда же в городе вырос и прожиточный минимум. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.21 / Памфилова намекнула, что знает, как разрешить конфликт Брюхановой и Литвинович

30.04.22 / Мы покакали – Личное мнение

17.07.22 / В первый день работы в Санкт-Петербурге «умный» трамвай высадил более 500 пенсионеров

04.02.21 / Почему исчезли шесть самых высокоразвитых цивилизаций древности?

18.08.21 / Ирина Горбачева вышла замуж за Антона Савлепова

04.02.22 / Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу

13.12.21 / Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

23.02.21 / Учёные предрекли человечеству цифровой апокалипсис

28.03.22 / “Станет владыкой мира”: Пророчество Ванги о судьбе Путина взбудоражило британцев

10.02.22 / Не все с пометкой «органическое» безопасно: формулы ухода, которые не рекомендуются обладательницам чувствительной кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика