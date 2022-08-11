Китайцы из Xpeng представили флагманский электрический кроссовер G9

Известная марка XPeng объявила о начале приема предварительных заказов на электрический кроссовер XPeng G9.

Официальное поступление в свободную продажу состоится в следующем месяце. Оформить заявку на покупку электрокроссовера можно при предоплате 2000 юаней. Вместе с тем разработчики пока не называют стоимость паркетника G9. В салоне применили цифровую приборную панель, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса.

Первый показ электрокара G9 состоялся осенью прошлого года на выставке в Гуанчжоу. Известно, что запас хода кроссовера составит около 700 километров, но на данный момент производитель не раскрывает остальные достоинства данной новинки до выхода на рынок.