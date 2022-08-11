Импортозамещением присадок для машинных масел занялись в Подмосковье

Производственное объединение «Тонкий органический синтез» выпустил 4 тонны присадок к машинным маслам в Долгопрудном, сообщила зампред правительства области, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Это первая партия продукции предприятия, произведенная полностью из сырья российского производства. Плановый годовой объем производства антиржавейных присадок составит 96 тонн», – приводит канал «360» слова Зиновьевой.

Присадки – важный компонент для устранения процессов ржавения металла, их широко используют на предприятиях нефтехимической промышленности, в судостроении и других отраслях. По словам гендиректора компании Константина Пьянкова, предприятие уже имеет опыт быстрой перенастройки мощностей для выпуска более востребованной продукции.

«Так, в период активной фазы борьбы с распространением COVID-19 мы наладили производство дезинфицирующих средств. Производство было запущено на линиях, которые предназначены для выпуска такой продукции. Сегодня часть других мощностей нашего предприятия мы настроили на выпуск импортозамещающих присадок для масел», – отметил директор.

Ранее в Подмосковье собрались выпускать корма для слонов и жирафов.

До этого сообщалось, что на территории Подмосковья построят научный центр по разработке препаратов для защиты растений. Новое предприятие появится на участке общей площадью порядка 7 га. Участок был предоставлен по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

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