ВСУ обстреляли приграничные поселки в Глушковском районе Курской области

Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Старовойт сообщал о повреждении рельсов на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа». Он также заявлял, что среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

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