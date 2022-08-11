 

ВСУ обстреляли приграничные поселки в Глушковском районе Курской области

11.08.2022, 10:24, Новости дня
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Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Старовойт сообщал о повреждении рельсов на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа». Он также заявлял, что среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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