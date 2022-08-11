Мех, кожа, корсеты: главные направления моды осени-2022

Хотя лето пока еще в разгаре, правильно задуматься об обновлении гардероба на осень. Чтобы поражать окружающих эффектными образами, следует обратить внимание на актуальные тренды. Вот, что будет в моде в предстоящем сезоне.

Приталенная куртка

Минувшей осенью, зимой и весной были актуальными куртки оверсайз: просторные, но несколько бесформенные. Предстоящей же осенью в моду войдут элегантные приталенные куртки. По желанию можете выбрать как укороченное, так и удлиненное изделие.

Сабо

Может показаться достаточно странным ношение сабо осенью, но дизайнеры уже заявили о том, что данный вид обуви будет трендом осени 2022 года. Сабо представлены в разных вариациях и цветовых гаммах. Эта обувь станет изюминкой вашего образа, если вы выберете модель оригинального дизайна или яркой расцветки. Чтобы ноги не мерзли, отдавайте предпочтение кожаным сабо на небольшой платформе.

Одежда оверсайз

Но не стоит думать, что одежда оверсайз в целом выйдет из моды. Вовсе нет. По-прежнему актуальными останутся свитера, футболки, рубашки оверсайз. А все потому, что модницы успели в полной мере оценить преимущества вещей на несколько размеров больше. И полные, и худые чувствуют себя максимально комфортно в вещах оверсайз. С помощью такой одежды можно с легкостью скрыть несовершенства фигуры, плюс она не стесняет движений и позволяет создать эффектный стристайл-образ.

Корсеты

Корсеты предстоящей осенью будут существовать не сами по себе, а будут интегрированы в изделия. Например, в платья, рубашки. Вещи с корсетами помогут обозначить талию, сделать фигуру стройнее визуально. Вы с легкостью сможете скрыть (а точнее подтянуть) животик, тем самым смоделировав силуэт по типу «груша» или «песочные часы».

Карго

Так называется фасон брюк с большими накладными карманами. Раньше их носили преимущественно звезды R&B и хип-хопа: например, Рианна. Певица Бейонсе создавала с карго женственные образы, сочетая их с туфлями на высоких каблуках. Вы можете последовать ее примеру либо остановить выбор на удобных кедах или кроссовках. Такой вариант тоже допустим, если вы отдаете предпочтение удобству.

Белая майка

Казалось бы, простая и банальная вещь, однако с ее помощью можно создавать эффектные образы в минималистичном стиле. Белая майка точно должна быть в гардеробе каждой модницы не только этим летом, но и предстоящей осенью. Эту вещь можно сочетать с юбками, джинсами, кожаными брюками, надевать под пиджак или под блейзер.

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Юбка макси

Длинная юбка будет в топе предпочтений предстоящей весной. С ее помощью не составит труда создать элегантный и женственный образ. Юбку можно носить под любую обувь, включая туфли на каблуках, кроссовки, кеды, сапоги и полусапожки, челси и т.д. В качестве верха может быть как рубашка, так и майка или футболка. Не бойтесь сочетать длинную юбку с удлиненной приталенной курткой. Напротив, таким образом сможете объединить сразу два тренда в одном луке.

Аксессуары из меха

Аксессуары предстоящей осени созданы для того, чтобы привлекать внимание и становится изюминкой образа. Актуальными будут меховые сумки, шапки, наушники и даже обувь наподобие меховых тапочек. Подобные аксессуары сделают любой образ более домашним и уютным.

Кожа

Когда температура воздуха начинает снижаться, многие модницы первым делом достают из шкафа кожаную одежду. И правильно делают, поскольку и предстоящей осенью такие изделия будут трендовыми. Создавайте целостные образы из кожаных изделий. Например, сочетайте кожаное платье с кожаной обувью. Или кожаные штаны с кожаной косухой. Суть заключается в том, чтобы облачиться в одежду из данного материала с головы до пят. Если же вам не по душе натуральная кожа, то вы можете заменить ее на эко-кожу.