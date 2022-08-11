 

Мнение: Памяти подполковника Червова

11.08.2022, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мурал в честь погибшего подполковника Червова в Екатеринбурге.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.22 / Мнение: День взятия Бастилии

06.04.21 / В конце 80-х ЦРУ добавляло в советские автоматы с газированной водой сироп, стимулирующий инакомыслие

22.04.22 / Мнение: Мариуполь сверху

26.06.21 / 5 настораживающих знаков жизни, которых все напрасно боятся. Они – к переменам

26.06.22 / Мнение: Размещение

21.02.22 / Мнение: Практическая польза

02.03.21 / Скандалы: Микробанкир с макрообязательствами

18.12.21 / Неандертальцы повлияли на экосистему Европы 125 тысячелетий назад

26.02.22 / Редактора The Times подловили на фейке о спецоперации: Выдали жителя Донбасса за украинского военного

06.08.20 / В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика