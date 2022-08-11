Джордж Сорос подал судебный иск против телеканала «Дождь»

Американский миллиардер-филантроп Джордж Сорос обратился с иском на сумму 20 млрд долларов к латвийскому телеканалу «Дождь» (признан иноагентом на территории РФ) из-за невыполнения контрактных обязательств.

Согласно договору о выделении средств, редакция телеканала обещала совершить государственный переворот в России до 8 августа 2022 года.

Адвокат Сороса Майкл Фишман пояснил журналистам, что изначально телеканал «Дождь» был создан с целью отомстить Дмитрию Медведеву за «пятидневную войну» с Грузией. В уставе СМИ была прописана его миссия – разрушение конституционного строя и территориальной целостности России, организация «оранжевой революции» с целью развала страны, выкачки её ресурсов и форсирования обнищания российского народа.

Структуры Сороса говорят, что выделили телеканалу целевое финансирование, однако редакция отказалсь выполнять контрактные обязательства и потратила деньги на себя, а также на финансирование

журналистских проектов, не содержащих «достаточно коварного замысла». Согласно материалам иска, «канал целенаправленно и последовательно саботировал согласованные ранее зловещие антироссийские планы».

– Вместо того, чтобы готовить оранжевую революцию, пестовать русофобские настроения в национальных меньшинствах, цинично и незаслуженно дискредитировать власть и продвигать агентов ЦРУ в российскую политику, сотрудники «Дождя»* жили на широкую ногу, ездили на море в Клапейду, покупали криптовалюту и другими способами растрачивали средства, – жалуется адвокат. – Мистер Сорос филантроп, но он очень не любит, когда его обманывают. В суде мы попытаемся доказать, что телеканал изначально создавался как мошенническая структура для обмана западных инвесторов, – пояснил Фишман.

*организация, признанная иностранным агентом на территории РФ.

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