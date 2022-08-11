 

Заместитель министра иностранных дел России говорил с делегацией Хусейна о необходимости межйеменского диалога

11.08.2022, 9:25, Разное
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Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в среду с делегацией движения “Ансар Аллах” во главе с Мохаммедом Абдель Саламом.
Они обсудили возможность полного мирного урегулирования текущего восьмилетнего конфликта. По данным российского МИДа, была отмечена важность продления режима прекращения огня 2 июля. Кроме того, были приняты меры по улучшению гуманитарной ситуации в Йемене.

Российская сторона также подтвердила свою приверженность поддержанию активных контактов со всеми ведущими политическими силами Йемена. Это делается для того, чтобы призвать их к прекращению вооруженного конфликта и началу конструктивного диалога, направленного на решение накопившихся проблем на основе национального консенсуса.


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