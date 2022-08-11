США начинают обучение польских солдат использованию танков Abrams

Польские солдаты приступили к обучению вождению, стрельбе и обслуживанию американских танков “Абрамс”.

Об этом заявил в среду министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, наблюдая за ходом обучения на полигоне в Познани. Министр заявил, что начался курс обучения, в ходе которого польские военные и техники будут легко обучаться обслуживанию танков “Абрамс”.

Это транслировало польское телевидение. Он сказал, что обучение пройдут около 150 солдат. В апреле Министерство обороны Польши подписало с американской стороной соглашение о покупке 250 танков “Абрамс” современного образца M1A2SEPv3. Танки будут переданы 18-й дивизии Вооруженных сил республики стоимостью 23,3 млрд. злотых (6 млрд.).

Эта программа также включает в себя обучение и развитие инфраструктуры, а также оборудование. Польша закупает 116 “Абрамсов” американского производства. Эти “Абрамсы” заменят несколько сотен танков Т-72, которые были переданы Украине.