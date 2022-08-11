 

Организованные США военные учения начались в Таджикистане

11.08.2022, 9:00, Новости дня
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Командно-штабные военные учения «Региональное сотрудничество – 22», организованные центральным командованием США с участием Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана, стартовали в Душанбе и продлятся до 20 августа, сообщили в американском диппредставительстве.

«Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе. Учения служат форумом для решения актуальных региональных вопросов, включая мирные ответы на глобальные вызовы, обмен информацией и сотрудничество в сфере безопасности», – говорится в сообщении на сайте посольства США в Таджикистане.

В сообщении посольства США отмечается, что учения дадут возможность наладить координацию, они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей перехвата оружия массового уничтожения, наркотиков и «террористических элементов». Они призваны помочь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией.

«Региональное сотрудничество» – это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. В рамках учений Таджикистан и США проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений на учебном центре Фахрабад.

До пандемии коронавируса серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась с 2004 года ежегодно в одной из стран-участниц, в том числе и в США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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