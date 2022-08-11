Вокалиста группы «Курара» Ягодина наказали за дискредитацию ВС России

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тыс. рублей вокалиста группы «Курара» Олега Ягодина за дискредитацию Вооруженных сил России.

В отношении Ягодина был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за его публичные высказывания на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, направленные на дискредитацию ВС РФ, передает ТАСС.

На заседании было озвучено, что, по данным протокола, в одном из высказываний была дана негативная оценка президенту РФ Владимиру Путину. По словам адвоката Георгия Краснова, реальная фраза звучала иначе.

В заседании в качестве свидетеля принял участие директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда.

Олег Ягодин – заслуженный артист России, с 2004 года работает в «Коляда-театре».

Ранее сообщалось, что административное дело против лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ вернули для рассмотрения в Советский райсуд Уфы.

Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Продюсер Радмир Усаев сообщал, что правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе. Дело должно было быть передано в Петербург.

Адвокат музыканта Александр Передрук отмечал, что Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу. Артисту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

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