 

Пушилин не назвал дату референдума в ДНР

11.08.2022, 7:25, Новости дня
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Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к РФ озвучат после полного освобождения ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», – сказал он.

Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.

Ранее глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман заявил, что референдум о вступлении в состав РФ в Донецкой народной республике (ДНР) может пройти в сентябре.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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