 

Первые спутниковые снимки аэродрома Саки – на них не менее 10 сгоревших после взрывов самолетов

11.08.2022, 6:26, Разное
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Опубликованы спутниковые снимки, на которых видно место взрывов в районе военного аэропорта Саки в Новофедоровке (Крым), произошедших 9 августа.

Война в УкраинеСнимки сделаны проектом спутникового наблюдения Planet. По оценкам специалистов, уничтожены от 9 до 14 самолетов. Кроме того, на снимках похоже видны как минимум три воронки на большом расстоянии друг от друга, которые могли появится как от взрывов боеприпасов, так и от попадания ракет.

На спутниковых кадрах видно сгоревшую российскую технику. На одном из фото больше десяти уничтоженных Су-24М и Су-30СМ. Один самолет Су-30 стоит около $30 млн за штуку, Су-24 — $5 млн. Всего при взрывах Россия потеряла военной техники на сумму от $120 млн до $220 млн.


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