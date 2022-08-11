Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

«В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», – передает Минобороны в своем Telegram-канале.

В преддверии Дня ВВС для личного состава армейской авиации Западного военного округа, выполняющего боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, на аэродроме состоялся праздничный концерт.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.

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