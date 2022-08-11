Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
«В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», – передает Минобороны в своем Telegram-канале.
В преддверии Дня ВВС для личного состава армейской авиации Западного военного округа, выполняющего боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, на аэродроме состоялся праздничный концерт.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет