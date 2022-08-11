«Набор школьника» в России за год подешевел на 3-10%

«Набор школьника», в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в РФ на 3-10%, сообщили ритейлеры.

Так, исследование аналитической службы Wildberries показало, что «минимальная стоимость «набора школьника» в августе 2022 года составила около 2704 рублей за набор, что на 10% меньше, чем в августе 2021 года». Кроме того, за период с 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году, наиболее значительно в категориях спортивной формы (+92%) и канцелярских товаров (+69%).

«Минимальный комплект школьной формы в июле 2022 года обойдется родителям в 1 227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. В него входят жилет, брюки или юбка, рубашка или блузка, а также полуботинки или туфли. Минимальная стоимость базового комплекта канцелярских товаров из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле 2022 года составила около 771 рубля, на 4% дешевле, чем в прошлом году. А покупка спортивного костюма и пары кроссовок для уроков физкультуры будет стоить родителям от 706 рублей», – передает РИА «Новости» сообщение Wildberries.Пресс-служба Ozon сообщила, что «подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тыс. рублей, на 3% дешевле, чем в прошлом году». При этос средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле находился на уровне 6500 рублей.

В «Детском мире» отметили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется родителям примерно в 5 тыс. рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году. «Цена комплекта базовой школьной одежды для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки – 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей», – добавили там.

Кроме того, согласно исследованию «Яндекс.Маркета», каждый второй опрошенный родитель (40%) планирует суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к новому учебному году.

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