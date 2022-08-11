 

МОК подтвердил нежелание приглашать российских спортсменов

11.08.2022, 6:12, Новости дня
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», – передает «Чемпионат» со ссылкой на TVP Sport слова Баха.

Ранее Бах объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией».

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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