Мнение: Выброс аммиака в Донецке
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В результате обстрела ВСУ пивзавода в Донецке была повреждена цистерна с аммиаком и произошел выброс ядовитого вещества.
Зона поражения – 2 километра. Ниже, официальное предупреждение МЧС.
ОФИЦИАЛЬНО О ВЫБРОСЕ АММИАКА В ДОНЕЦКЕ!
ВАЖНО!!! МЧС ДНР информирует!
Жителям Калининского района города Донецка
Произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества – аммиака.
В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5% раствором лимонной или уксусной кислоты
О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям.
В дальнейшем действовать по указанию МЧС ДНР.
062-342-69-51
062-303-11-00
071-300-73-32
PS. Сотрудники МЧС уже работают на месте выброса в костюмах химзащиты.
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Источник: Colonel Cassad
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