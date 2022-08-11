Мнение: Выброс аммиака в Донецке

В результате обстрела ВСУ пивзавода в Донецке была повреждена цистерна с аммиаком и произошел выброс ядовитого вещества.

Зона поражения – 2 километра. Ниже, официальное предупреждение МЧС.

ОФИЦИАЛЬНО О ВЫБРОСЕ АММИАКА В ДОНЕЦКЕ!

ВАЖНО!!! МЧС ДНР информирует!

Жителям Калининского района города Донецка

Произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества – аммиака.

В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5% раствором лимонной или уксусной кислоты

О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям.

В дальнейшем действовать по указанию МЧС ДНР.

062-342-69-51

062-303-11-00

071-300-73-32

PS. Сотрудники МЧС уже работают на месте выброса в костюмах химзащиты.

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