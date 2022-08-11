«Новатэк» закажет у Турции плавучую электростанцию для «Арктик СПГ 2»

Из-за санкций «Новатэк» лишилась своего американского партнёра, который должен был обеспечить проект «Арктик СПГ 2» электроэнергией. Вместо него российская компания намерена заказать плавучую электростанцию у турецкой фирмы, одного из лидеров этой отрасли, пишет Daily Sabah.



AP

Российская компания «Новатэк» намерена заказать у турецкой фирмы Karpowership плавучую электростанцию для проекта «Арктик СПГ 2», пишет Daily Sabah. Она стала искать нового поставщика после того, как американская компания Baker Hughes прекратила работу с Россией, опасаясь санкций.

Baker Hughes должна была предоставить газовые турбины, необходимые для сжижения газа, а также отвечала за поставки электроэнергии. Но теперь «Новатэк» ищет нового партнёра.

Ранее ожидалось, что проект «Арктик СПГ 2» будет запущен в 2023 году и выйдет на полную мощность в 20 миллионов тонн сжиженного газа в год к 2026 году. Но теперь непонятно, когда Karpowership сможет предоставить плавучую электростанцию для этого проекта.

Однако это один из крупнейших операторов подобных электростанций в мире. Эта компания владеет и обслуживает около 20 кораблей, которые снабжают электроэнергией разные страны, включая Ливан, Сьерра-Леоне, Гамбию, Мозамбик, Гану и Индонезию.

На данный момент РФ поставляет сжиженного газа на 30 миллионов тонн в год, а благодаря «Арктик СПГ 2» и другим проектам это количество должно увеличиться до 120-140 миллионов тонн в год к 2035 году. Однако после западных санкций эти цели пришлось пересмотреть, пишет Daily Sabah.