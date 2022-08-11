 

Трамп отказался давать показания прокурорам относительно своей компании

11.08.2022, 5:15, Разное
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Бывший президент США Дональд Трамп отказался явиться в прокуратуру штата Нью-Йорк по делу, связанному с обвинениями в финансовых махинациях в компании Trump Organization (которой он также владеет).
Объявление было сделано в среду через его социальную сеть Truth. Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в офис Летиции Джеймс в среду утром, чтобы ответить на обвинения в финансовых махинациях в Trump Organization. Он обрушился на Джеймс за то, что она “строит свою политическую платформу на противостоянии республиканцам”, и заявил, что является ответной мерой.

Трамп сказал, что Летиция Джеймс открыто выразила свою враждебность ко мне, и для него немыслимо принимать ответные меры. Он также отметил, что налогоплательщики заплатили “десятки миллионов долларов” за расследование деятельности его компании. Бывший американский лидер заявил, что не сделал ничего плохого, и заявил, что пятилетнее расследование не выявило никаких доказательств. Чтобы защитить свою семью, бизнес и страну от угроз администрации [президента Джо Байдена], прокуроров и всех остальных, он заявил, что будет в полной мере использовать Конституцию США.

Республиканец заявил, что он отказывается отвечать на любые вопросы, используя права и привилегии, которые Конституция США дает каждому гражданину. Это было сделано по совету его адвокатов. За неуважение к суду суд заставил Трампа выплачивать по 10 000 долларов в день. Позже суд Нью-Йорка оправдал Trump Organization.

В июле 2021 года финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг был обвинен в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Их также обвинили в растрате и фальсификации документов. В частности, компания обвиняется в искусственном увеличении стоимости своих активов для получения кредитов. Трамп, который является республиканцем, отрицает эти обвинения и назвал расследование демократов в Нью-Йорке охотой на ведьм.


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