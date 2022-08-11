Тарасова поделилась своими впечатлениями о подготовке Жулиным групповых фигуристов

Наставники дают обратную связь танцевальным дуэтам группы Александра Жулина. Об этом в среду пояснила ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во вторник Жулин рассказал ТАСС, что Тарасова будет присутствовать на тренировке с его группой. Ранее Тарасову видели на тренировке Этеры Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Она также посещала занятия в “Анжеле Плющенко”. Да, сегодня Жулин меня тренировал. Это было начало года, и у меня остались хорошие впечатления. Были показаны программы, и все они выглядят хорошо. Тарасова сказала, что дуэты катались очень хорошо и внимательно слушали комментарии.

“Какие секреты? “. “Я посещаю всех тренеров. Я была у многих. Планирую побывать еще, в том числе и в Москве. Всем тренерам, работающим со сборной”, – сказал пресс-секретарь Жулин.