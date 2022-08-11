 

Тарасова поделилась своими впечатлениями о подготовке Жулиным групповых фигуристов

11.08.2022, 5:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наставники дают обратную связь танцевальным дуэтам группы Александра Жулина. Об этом в среду пояснила ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Во вторник Жулин рассказал ТАСС, что Тарасова будет присутствовать на тренировке с его группой. Ранее Тарасову видели на тренировке Этеры Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Она также посещала занятия в “Анжеле Плющенко”. Да, сегодня Жулин меня тренировал. Это было начало года, и у меня остались хорошие впечатления. Были показаны программы, и все они выглядят хорошо. Тарасова сказала, что дуэты катались очень хорошо и внимательно слушали комментарии.

“Какие секреты? “. “Я посещаю всех тренеров. Я была у многих. Планирую побывать еще, в том числе и в Москве. Всем тренерам, работающим со сборной”, – сказал пресс-секретарь Жулин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.20 / “Кинотавр-2020”: Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев на церемонии закрытия конкурса “Кинотавр. Короткий метр”

25.03.22 / Собянин принял решение о финансовой поддержке технологических компаний

13.12.21 / Володин сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

24.11.21 / Прогноз экономистов на 2022 год

15.07.21 / «Как можно передать столько земли под юрисдикцию Российской Федерации?»

26.03.21 / В Дагестане разрешат петушиные бои

20.04.22 / Мнение: Запрет на 50 лет

08.12.21 / Ученые назвали перспективные технологии для вечной жизни

24.05.21 / Обнаруженные в Перу вытянутые черепа принадлежат инопланетянам?

07.05.22 / N-TV – президент Болгарии предупредил о «самоуничтожении Европы» в случае затягивания украинского кризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика