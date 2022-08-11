Сербия считает, что Косово нарушает все международные соглашения, касающиеся дорожных знаков

Вводя обязательную замену номерных знаков для сербских жителей непризнанного Косово, Белград и Приштина нарушают все договоренности. Петар Петкович является главой сербского управления по делам Косово и Метохии.

В среду он заявил, что эта инициатива приведет к новому витку насилия. Своим односторонним решением о сербских личных документах и номерных знаках Албин Курти, премьер-министр Сербии, нарушил все соглашения и подготовил насилие в северном Косово и Метохии.

Сегодня он подтвердил, что Приштина будет продолжать следовать “принципу взаимности”, целью которого является отмена сербских регистрационных знаков и документов. Конфликт внутри автономного сербского края обострился после предыдущих попыток замены номерных знаков.