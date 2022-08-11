Трамп заявил о недопуске его адвокатов к обыскам в Мар-а-Лаго

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследования (ФБР) не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при состоявшихся в понедельник обысках в его имении Мар-а-Лаго или находиться поблизости.

«ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда на (имение) в Мар-а-Лаго. Всех попросили покинуть помещение – они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

Экс-президент США задался вопросом, почему федеральные агент «столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними, и все ушли». «(Экс-президенты США) Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались «рейдам», несмотря на большие разногласия», – возмущенно указал Трамп.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

—