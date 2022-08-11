 

Пхеньян пригрозил уничтожить власти в Сеуле при попытках занести ковид в КНДР

11.08.2022, 4:50, Новости дня
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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким У Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в Северную Корею.

«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап слова Ким У Чжон.

В четверг Ким Чен Ын «торжественно объявил» о победе над коронавирусом в Северной Корее.

Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.

Напомним, в мае в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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