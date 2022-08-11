 

СМИ: Имам ас-Садр потребовал от Высшего судебного совета Ирака распустить парламент

11.08.2022, 3:50, Разное
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Высший судебный совет Ирака должен распустить парламент и попросить президента назначить новую дату всеобщих выборов. С таким заявлением выступил в среду радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр, пишет Shafaq news.
Шиитский политик заявил, что иракский народ требует роспуска и смещения незаконного парламента, в котором заседают коррумпированные чиновники. Судебная власть должна решить этот вопрос до конца недели и потребовать от президента назначить дату новых выборов. Он заявил, что “большинство” судей поддерживают требования народа, однако они находятся под сильным давлением.

Ас-Садр призвал своих сторонников провести акцию протеста в правительственной зеленой зоне Багдада, а затем собраться на массовую молитву в пятницу, 12 августа. Портал сообщает, что молитва будет проходить под шатрами на Парадной площади в Багдаде в пятницу, 12 августа. Однако Мустафа аль-Казими заявил, что не теряет надежды. Он будет продолжать попытки убедить лидеров парламентских фракций встретиться за столом переговоров. Ситуация ухудшаетсяВ Ираке уже девятый месяц продолжается политический кризис, вызванный неспособностью избрать главу правительства или президента. Сторонники ас-Садра получили больше всего мест (73 из 329), но не обеспечили большинства в парламенте (166). Шиитский имам призвал к прекращению работы законодательного органа и проведению досрочных выборов 31 мая.

Его сторонники вышли из партии 9 июня. Противники ас-Садра воспользовались этим и выдвинули кандидатуру Мохаммеда Шия ас-Судани на пост премьер-министра. Это произошло в июле. Имам был недоволен сложившейся ситуацией и призвал своих сторонников сорвать встречу в правительственной “зеленой зоне” Багдада в знак протеста против плана утверждения кандидатуры главы кабинета министров. Ситуация в иракской столице быстро обострилась, и в город были введены войска.


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