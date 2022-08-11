 

Этой зимой в Перми в честь 300-летия города будет открыт Ледовый городок на Эспланаде

11.08.2022, 3:50, Разное
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300-летие традиционного пермского ледового городка на эспланаде будет отмечаться следующей зимой.
Алексей Демкин (мэр Перми), сообщил, что горки и другие ледовые сооружения будут отражать этапы развития столицы Прикамья. Он говорил во время онлайн-трансляции через свою страницу в “ВКонтакте”, в среду.

1 января мы будем отмечать 300-летие нашего города. Зимой жители Перми увидят, как преображается ледовый городок. В этом году мы создаем для центральной части города горки, которые будут отражать эволюцию города во времени. Всем понравится то, что я задумал, и то, как мы планируем это реализовать. Предварительные проекты уже одобрены нами. “Это красивая история, и мы скоро ее сделаем”, – сказал глава Перми.

Прошлой зимой жители Перми выражали недовольство отсутствием ледяных горок. Алексей Демкин заявил, что администрация не смогла вовремя сертифицировать эти сооружения, и они могут представлять опасность для горожан.

Пермь расположена вдоль реки Кама. В 2023 году Пермь будет отмечать свое 300-летие. В этот список вошли приоритетные проекты 208 социальных, культурных, медицинских и транспортных проектов. Развитие “Зеленого кольца”, то есть долин малых пермских рек. Пермская художественная галерея – многофункциональная арена на 10 500 мест. Здесь же располагается краевая инфекционная больница.

Здесь же находится краевая музыкальная школа и школа для одаренных детей. По последним данным, в празднование своего 300-летия Пермь вложила около 230 миллиардов рублей.


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