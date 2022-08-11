 

Счетная палата России указала на неактуальность действующей стратегии МСП

11.08.2022, 3:26, Новости дня
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Действующая стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ на период до 2030 года недостаточно сбалансирована и неактуальна, информирует пресс-служба Счетной палаты.

«В целом проверка показала, что действующая система стратегического планирования в сфере МСП недостаточно сбалансирована. Показатели стратегии МСП до 2030 года не актуальны, план мероприятий стратегии не обновлялся, мониторинг и контроль за ее реализацией не ведется», – передает РИА «Новости» сообщение СП по результатам аудита мер государственной поддержки МСП.

Как отметила Счетная палата, основным стратегическим ориентиром в сфере развития сектора МСП является количество занятых. «При этом установленная к 2024 году планка в 23 млн человек была преодолена еще в середине прошлого года. Основная причина – рост числа лиц, получивших статус самозанятых. Однако этот фактор не гарантирует увеличения деловой активности населения», – сообщил аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова заявила, что импортозамещение в сфере цифровизации пока не демонстрирует достаточно высоких результатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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