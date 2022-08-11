 

Карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу этого года

11.08.2022, 3:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Карты российской платежной системы «Мир», как ожидается, можно будет использовать на территории Кубы к концу нынешнего года, сообщил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы», – передает ТАСС слова посла.

По словам дипломата, с прошлого года Куба совместно с российской Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы «Мир» в стране. «Близится к завершению первый этап работ, цель которого – взаимосвязь платежных систем обеих стран. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах на территории всей страны», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что для Кубы это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки. «Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей», – добавил посол.

Напомним, в Иране в скором времени будет запущена российская платежная система «МИР», договоренности на этот счет есть, сообщил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.20 / Цена смартфона Vivo iQOO Z1x 5G начинается с 230 долларов

18.03.21 / ABC News – Байден пообещал, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы

22.07.20 / Луцкий террорист “в грубой форме” отказался говорить с женой

14.08.20 / Боррель: Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и работает над введением санкций

12.05.21 / “Сказочные”. Зрители назвали дуэт Элтона Джона с молодым вокалистом самым ярким событием Brit Awards 2021. Видео

19.02.21 / “Укрпошта” хотела 23 февраля выпустить марки, посвященные украинской армии. После критики ВСУ от идеи отказались

24.06.20 / Переговоры США и России в Вене по ядерным вооружениям: ясности нет

02.03.21 / Меркель в поздравлении Горбачева с 90-летием отметила его вклад в объединение Германии

08.07.21 / Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты

26.09.20 / Разработчик «Новичка» оценил видео с криками Навального после «отравления»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика