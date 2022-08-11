 

В Калининграде задержали «минировавшую» детсады женщину

11.08.2022, 3:26, Новости дня
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Полиция Калининградской области задержала местную жительницу за лжеминирование детских садов из неприязни к руководителю одного из них, информирует региональное управление МВД.

«Калининградскими полицейскими совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России… задержана 26-летняя жительница янтарного края, которая подозревается в заведомо ложных сообщениях. Установлено, что злоумышленница отправляла электронные письма в адрес дошкольных учреждений региона и сообщала о якобы существующей угрозе безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как отмечается, экстренные службы каждый раз эвакуировали людей и обследовали здания, во всех случаях сообщения оказывались ложными.

«Выяснилось, что нарушительница спокойствия сама работает в бюджетной организации и на противоправный поступок ее толкнула личная неприязнь к руководителю одного из детских садов», – рассказывают в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры», которая предусматривает максимальное наказание пять лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к совершению иных противоправных деяний.

Ранее сотрудники полиции Калининграда установили личность и провели операцию по задержанию мужчины, сообщившего в субботу о минировании международного аэропорта Храброво.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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