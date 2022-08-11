Желающих всё меньше — бизнесмен Майкл Блумберг встревожен кадровым голодом в американской армии

Вооружённые силы США должны превосходить армии других стран мира, однако сегодня рекрутов не хватает, и это, возможно, является самым серьёзным вызовом, который стоит перед Пентагоном. Как уверен бизнесмен Майкл Блумберг, по оценкам военного ведомства, из тех, кто может служить в армии, лишь 9% изъявляют желание строить военную карьеру, что является самым низким уровнем с 2007 года. Одной из причин такого положения вещей является довольно плотный рынок труда, однако гораздо более серьёзная причина — сокращение пула потенциальных новобранцев.



AP

По всему миру Вооружённые силы США не испытывают нехватки в потенциальных кризисах, однако, возможно, самый серьёзный вызов находится прямо у них под боком. Как пишет основатель и владелец основного пакета акций компании Bloomberg LP Майкл Блумберг, речь идёт о неуклонно уменьшающемся числе американцев, способных и готовых служить в армии.

Как продолжает бизнесмен в статье для портала Bloomberg, чтобы поддерживать военное преимущество, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он привлекает новобранцев и удерживает людей в рядах вооружённых сил, а также подготовиться к тому, что в будущем ему придётся вести войны, имея в своём распоряжении более малочисленные регулярные войска. Если же опираться на нынешние тенденции, прогнозы выглядят довольно мрачно.

Чтобы достичь поставленной цели —1,3 миллионов военнослужащих регулярной армии, — вооружённым силам необходимо привлечь примерно 150 тыс. новобранцев во все шесть видов войск. До конца финансового года остаётся всего два месяца, а Пентагон отстаёт от поставленной цели на 15%. Наиболее заметная нехватка новобранцев наблюдается в сухопутных войсках. По состоянию на июнь с начала 2022 года в сухопутные войска пришли служить 22 тыс. новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана. К концу года в этом виде войск может оказаться всего 445 тыс. человек, что на 40 тыс. меньше, чем предписывает конгресс.

Одной из причин такого положения вещей является довольно плотный рынок труда, однако гораздо более серьёзная причина — сокращение пула потенциальных новобранцев. Из-за роста числа случаев ожирения и наркомании доля американцев в возрасте от 17 до 24 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для службы в армии, упала всего до 23%. Из этого числа нужно вычесть тех, кто учится в колледжах, и остаётся всего 12%. По оценкам военного ведомства, из тех, кто может служить в армии, лишь 9% изъявляют желание строить военную карьеру, что является самым низким уровнем с 2007 года.

Чтобы восполнить нехватку, Вооружённые силы США предлагают выплатить $35 тыс. всем тем новобранцам, которые начнут базовую армейскую подготовку в течение 45 дней. Желающим вступить в ряды вооружённых сил также позволят выбрать вид войск, где они хотели бы служить. Теперь у молодых людей также появилась возможность отслужить меньший срок — два года регулярной службы вместо стандартных четырёх.

И хотя такие методы стимулирования действительно выглядят достаточно разумными, другие предложения — к примеру, снизить требования к физической подготовке и упростить процедуру получения допуска к службе, несмотря на наркотическую зависимость и некоторые заболевания в прошлом, — в случае их внедрения могут подорвать боеготовность и дисциплину в армии. Создание учебных лагерей для тех желающих служить, которые показали низкие результаты на квалификационных испытаниях, поможет им достичь минимального порога для поступления на службу, однако в результате США могут столкнуться со снижением общей компетенции вооружённых сил.

Как считает Майкл Блумберг, вместо того, чтобы снижать стандарты, Пентагон может занять более прагматичную позицию. Необходимо уделить особое внимание сохранению людей в рядах ВС, как это сделали морские пехотинцы. Финансовые бонусы, возможности более быстрого продвижения по службе и конкретные стимулы для получения новых навыков побудят солдат задуматься о продолжении военной карьеры. Пентагон также может расширить круг потенциальных новобранцев, развернув больше вербовочных пунктов в районах и городах, где традиционно наблюдается низкий интерес к службе в вооружённых силах.

Но, несмотря на все эти усилия, в обозримом будущем армии США, вполне возможно, придётся научиться работать с меньшим числом военнослужащих. Инвестиции в беспилотные системы вооружения, искусственный интеллект и высокоточные боеприпасы могут снизить потребности в живой силе. Соединённые Штаты также должны убедить региональных союзников, в первую очередь партнёров по НАТО в Европе, вносить более заметный вклад в коллективную оборону.

«Чтобы противостоять вызовам глобального масштаба, американские вооружённые силы должны превосходить армии других стран мира. Сохранение опытных военнослужащих в рядах армии и разработка новых технологий могут помочь Соединённым Штатам справиться с проблемой пополнения личного состава, не жертвуя при этом своими ключевыми сильными сторонами», — заключает Майкл Блумберг.