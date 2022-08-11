Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке удалось остановить

Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР.

«По состоянию на 01.00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.

—