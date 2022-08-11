 

Участники МКС обсудили работу станции после 2024 года

11.08.2022, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страны-участницы проекта МКС подтвердили, что продолжат работу по согласованию продления эксплуатации станции на срок после 2024 года со своими правительствами, говорится в заявлении Многостороннего координационного совета МКС.

«Совет, которому поручено координировать управление космической станцией, также обсудил продление эксплуатации космической станции после 2024 года. Каждый партнер подтвердил, что продолжит работу в рамках соответствующих правительственных процессов по расширению и использованию станции после 2024 года», – передает РИА «Новости» текст заявлении.

Отмечается, что заседание совета прошло 29 июля, на нем присутствовали представители Роскосмоса, Канадского космического агентства, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, это займет время.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / В Новосибирске и Томске появятся новые суперкомпьютеры

02.04.21 / “Не дай Бог лишимось удвох”. Мирзоян в новом клипе показал, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной. Видео

30.01.21 / Шендерович: Фильм Навального про дворец Путина помог понять, что мы имеем дело с буквальным криминальным авторитетом

12.12.21 / Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»

06.03.21 / Донецкую область отключают от тепла из-за долгов

26.03.21 / Ученые рассказали, что происходит с мозгом во время медитации

07.02.22 / Международные резервы Украины за месяц сократились на 5,3% – Нацбанк

27.04.21 / В СБУ заявили о блокировке “мощной кибератаки” на госорганы Украины от спецслужб России

15.10.20 / Нижегородский стрелок состоял на учете за интерес к оружию и взрывчатке

20.11.21 / Бутусов: Самое страшное, что наши политические руководители как при прошлом президенте, так и при этом боятся назвать Путина убийцей и вынести ему приговор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика