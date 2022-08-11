Участники МКС обсудили работу станции после 2024 года

Страны-участницы проекта МКС подтвердили, что продолжат работу по согласованию продления эксплуатации станции на срок после 2024 года со своими правительствами, говорится в заявлении Многостороннего координационного совета МКС.

«Совет, которому поручено координировать управление космической станцией, также обсудил продление эксплуатации космической станции после 2024 года. Каждый партнер подтвердил, что продолжит работу в рамках соответствующих правительственных процессов по расширению и использованию станции после 2024 года», – передает РИА «Новости» текст заявлении.

Отмечается, что заседание совета прошло 29 июля, на нем присутствовали представители Роскосмоса, Канадского космического агентства, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, это займет время.

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