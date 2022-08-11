Ученые СКФУ примут участие в разработке ставропольского радиозавода

В среду в пресс-центре университета журналистам сообщили, что исследователи Северо-Кавказского федерального университета и радиозавода “Сигнал”, входящего в ОАО “КРЭТ” (входит в госкорпорацию Ростех), будут сотрудничать в создании высокотехнологичной продукции.

Подписано соглашение между “Северо-Кавказским федеральным университетом” и радиозаводом “Сигнал”.

Данное соглашение позволяет создавать высокотехнологичную продукцию, конкурентоспособные образцы и новые материалы. Оно ориентировано на рынок высоких технологий. Документ предусматривает совместное развитие информационных и кадровых ресурсов. В будущем планируется создание конструкторско-инженерного бюро. СКФУ способен реализовать этот проект, так как обладает необходимыми ресурсами.

Дмитрий Беспалов, ректор СКФУ, заявил, что основной задачей бюро будет разработка новой гражданской продукции.

Встреча “станет началом плодотворной работы” и “толчком к дальнейшему созданию базовой секции на заводе”, – сказал в сообщении генеральный директор Андрей Кокерга.

Завод был основан в 1971 году. Предприятие производит специализированное оборудование и комплектующие, которые используются в нефтегазовой промышленности. Оно также поставляет оборудование для учета, распределения и контроля тепла, воды и электроэнергии.