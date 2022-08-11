 

Священник Борис Жабин первым получил юбилейную медаль “85 лет Тамбовской области

11.08.2022, 2:27, Разное
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В среду протоиерею Борису Жабину (старшему духовнику Спасо-Преображенского кафедрального собора Тамбова) была вручена медаль в честь 85-летия Тамбова. Это событие состоится в сентябре 2022 года.
Максим Егоров, временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области, отметил, что он является первым обладателем этой медали. В День святителя Питирима протоиерей Борис Жабин (старший духовник Спасо-Преображенского кафедрального собора) был награжден медалью в честь 85-летия Тамбова. Это была его первая награда.

Егоров отметил, что служение протоиерея было примером для молодых священников Тамбова, а также всей митрополии. В 1682 году он был избран епископом Тамбовским и основал множество монастырей и церквей. Егоров заявил, что главным его достижением является Спасо-Преображенский собор, который он основал в 1694 году. Там до сих пор находятся его мощи.

Эта медаль будет вручаться отдельным лицам и группам за патриотическое воспитание и вклад в социально-экономическое, культурное и экономическое развитие региона.


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