Ким Чен Ын заявил о торжественной победе над коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын «торжественно объявил» о победе над коронавирусом в Северной Корее, сообщили СМИ.

«(Ким Чен Ын) торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Ренхап.

Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.

Напомним, в мае в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.

—