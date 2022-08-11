Ким Чен Ын заявил о торжественной победе над коронавирусом в КНДР
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Лидер КНДР Ким Чен Ын «торжественно объявил» о победе над коронавирусом в Северной Корее, сообщили СМИ.
«(Ким Чен Ын) торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Ренхап.
Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.
Напомним, в мае в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.
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