 

Ким Чен Ын заявил о торжественной победе над коронавирусом в КНДР

11.08.2022, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидер КНДР Ким Чен Ын «торжественно объявил» о победе над коронавирусом в Северной Корее, сообщили СМИ.

«(Ким Чен Ын) торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Ренхап.

Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.

Напомним, в мае в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07.20 / Открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

10.12.21 / “Я в этот праздник верю”. alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео

14.05.21 / Жена Зеленского заявила о желании супруга принести мир в Донбасс

11.03.21 / Каминская о бывшем муже: Недавно цапалась и я сказала: “Ты сделал правильно три вещи – мне двоих детей и подал на развод”

31.08.21 / Путин призвал создавать рабочие места в Ульяновской области

10.10.20 / Hill – в США предотвратили похищение губернатора и «гражданскую войну»

12.03.21 / Бразилия подписала соглашение о поставке «Спутника V»

30.06.20 / Трамп и Елизавета II подтвердили особые отношения двух стран

26.12.20 / Впервые за 30 лет Елизавета II отметила Рождество без детей и внуков

29.08.20 / Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак в ходе учений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика