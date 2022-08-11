 

В 13 школах Ингушетии будет проведен капитальный ремонт стоимостью около 1 млрд. рублей

11.08.2022, 1:07, Разное
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Власти Ингушетии планируют к началу следующего учебного года провести капитальный ремонт в 13 школах республики. На эти цели выделено почти 1 млрд рублей.
Согласно пресс-релизу президента Ингушетии, все ремонтные работы будут завершены к концу августа, чтобы в 2022 году в 13 школах был проведен капитальный ремонт. Учителя и ученики школ, расположенных в Назрани, Малгобеке и Сунже, а также сельских поселений Нестеровское и Зязиков-Юрт и Пседах, смогут начать обучение в новых зданиях в начале следующего учебного года. Согласно отчету, все государственные контракты были подписаны в срок. Общий объем финансирования программы составляет 960,9 млн. рублей. В школах будут укреплены фундаменты, подвалы и перекрытия.

Также предусмотрена замена крыш, потолков, плит перекрытий, окон и дверей. В ходе капитального ремонта будут отремонтированы системы отопления, вентиляции и водоснабжения, а также пожаротушения. Региональное министерство образования и науки подало заявку на получение субсидии на капитальный ремонт школ в ноябре 2021 года. В нее вошли 29 общеобразовательных учреждений.

Тринадцать школ были отремонтированы в рамках программы этого года, еще 16 учреждений остаются на втором этапе и будут отремонтированы в следующем году. Ожидается, что в рамках программы будет отремонтировано 68 школ, 89 зданий. Программа рассчитана на 2022-2026 годы. В ближайшие два года кабинет министров выделит на эти цели 92 миллиарда рублей.


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