 

Президент Мексики не считает незнание русского языка препятствием для нового посла

11.08.2022, 1:07, Разное
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил в среду в поддержку Эдуардо Вильегаса, который будет работать послом в России.
Глава государства заявил, что неумение Вильегаса говорить по-русски не является проблемой. На пресс-конференции президент заявил, что “если оппозиция утверждает, что он ужасен, то, скорее всего, он хорош.

Он также напомнил, что раньше вообще не возникало никаких вопросов по поводу выбора послов. Он сказал: “Эдуардо Вильегас обладает качествами профессионала и очень трудолюбив. Когда его спросили, говорит ли он по-русски, он ответил, что учится. Он говорит на английском и французском языках”, – сказал он. На прошлой неделе мексиканские законодатели одобрили кандидатуру Вильегаса на должность посла в России, Армении и Беларуси. Кандидатуру Лопеса Обрадора поддержали двадцать членов постоянного комитета, еще 13 проголосовали против. Назначение Вильегаса еще не определено.

Вильегас окончил Национальный автономный университет Мексики, где получил образование в области философии. Он также преподавал в нескольких высших учебных заведениях. Вильегас работал помощником Лопеса Обрадора в Мехико, а также был координатором по вопросам исторической памяти и культуры в Мексике. Согласно открытым источникам, Вильегас не имеет дипломатического опыта.Власти латиноамериканской страны неоднократно заявляли о нейтральной позиции в отношении конфликта в Украине в этом году. Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики, 24 февраля осудил присутствие российских военных сил в Украине, потребовав уважения территориальной целостности Украины, а также немедленного прекращения огня. Позже Лопес Обрадор заявил, что РФ не будет подвергнута санкциям.


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